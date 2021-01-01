Ashampoo 22 год

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Безопасность  

Ashampoo® Backup Pro 16

Решение для резервного копирования и защиты: легко использовать, высокая надёжность и с взглядом в будущее!
−40 %
Решение для резервного копирования и защиты: легко использовать, высокая надёжность и с взглядом в… больше
2 699 ₽
1 619,40 ₽
Версия для загрузки, Только для домашнего использования
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Настройка  

Ashampoo® Driver Updater

Для идеальной системы - всегда самые свежие драйверы
−50 %
Для идеальной системы - всегда самые свежие драйверы… больше
1 999 ₽
999,50 ₽
1 год, 3 устройства, Версия для загрузки
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Настройка  

Ashampoo® System Utilities 22

Три системных утилиты, которые должны быть у каждого, теперь по непревзойдённо выгодной цене!
−83 %
Три системных утилиты, которые должны быть у каждого, теперь по непревзойдённо выгодной цене!… больше
6 897 ₽
1 149,04 ₽
Версия для загрузки, (Driver Updater Лицензия на 1 год)
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Фотографии  

Ashampoo® Multimedia Bundle 13

Три наилучших продукта по цене одного
−81 %
Три наилучших продукта по цене одного… больше
6 397 ₽
1 162,97 ₽
Версия для загрузки
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Продуктивность  

Ashampoo® Office 8

Наша лучшая альтернатива MS Office
−71 %
Наша лучшая альтернатива MS Office… больше
4 699 ₽
1 342,03 ₽
До 5 устройств, Версия для загрузки
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Развлечения  

CyberLink PowerDVD 20

Плеер фильмов и медиа номер один в мире
−37 %
Плеер фильмов и медиа номер один в мире… больше
3 599 ₽
2 239,30 ₽
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Фотографии  

SHARPEN projects 2

Добавьте профессиональной резкости цифровым фотографиям и исправьте размытые снимки
−71 %
Добавьте профессиональной резкости цифровым фотографиям и исправьте размытые снимки… больше
4 800 ₽
1 390,56 ₽
Версия для загрузки
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Продуктивность  

Ashampoo® Burning Studio 22

Мультимедиа приложение для записи, резервного копирования и риппинга!
−74 %
Мультимедиа приложение для записи, резервного копирования и риппинга!… больше
2 699 ₽
701,47 ₽
пожизненная лицензия, Версия для загрузки
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Настройка  

Ashampoo® WinOptimizer 19

Оптимизация системы, глубокая очистка и диагностика в одной программе!
−70 %
Оптимизация системы, глубокая очистка и диагностика в одной программе!… больше
2 699 ₽
809,43 ₽
Версия для загрузки, Используйте на 10 компьютерах дома!
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Развлечения  

Ashampoo® Music Studio 8

Восемь музыкальных программ в одной!
−75 %
Восемь музыкальных программ в одной!… больше
2 199 ₽
549,31 ₽
Версия для загрузки
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Развлечения  

MAGIX Video Easy

Редактирование видео со скоростью света
−40 %
Редактирование видео со скоростью света… больше
3 999 ₽
2 399,40 ₽
Версия для загрузки, Единовременная оплата
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Фотографии  

Ultimate Photo Tool Bundle 13

Мощный пакет для ваших фотографий
−77 %
Мощный пакет для ваших фотографий… больше
4 898 ₽
1 088,34 ₽
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Продуктивность  

Ashampoo® Snap 12

Записывайте, редактируйте и делитесь скриншотами и видео
−62 %
Записывайте, редактируйте и делитесь скриншотами и видео… больше
2 199 ₽
824,41 ₽
До 3 устройств | Версия для загрузки | Единовременная оплата
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Развлечения  

Ashampoo® Soundstage Pro

Революция звука на Вашем ПК!
−85 %
Революция звука на Вашем ПК!… больше
4 699 ₽
670,55 ₽
Версия для загрузки
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Безопасность  

Ashampoo® WebCam Guard

Защита от любопытных глаз одним кликом!
−66 %
Защита от любопытных глаз одним кликом!… больше
1 999 ₽
665,87 ₽
Версия для загрузки, Единовременная оплата
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Безопасность  

Ashampoo® AntiSpy Pro

Остановите слежение Windows 10 и другими программами за пользователями Логическое дополнение к Вашему антивирусу
−25 %
Остановите слежение Windows 10 и другими программами за пользователями Логическое дополнение к… больше
2 199 ₽
1 649,25 ₽
Версия для загрузки, Подписка на 1 год,Используйте на 10 компьютерах дома!
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Развлечения  

MAGIX Music Maker 2021

MAGIX Music Maker 2021 + Огромная звуковая библиотека!
−70 %
MAGIX Music Maker 2021 + Огромная звуковая библиотека!… больше
6 999 ₽
2 099 ₽
Версия для загрузки, Единовременная оплата
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Безопасность  

Ashampoo® UnInstaller 10

Уничтожайте нежелательные программы тщательно и без компромиссов
−62 %
Уничтожайте нежелательные программы тщательно и без компромиссов… больше
2 199 ₽
824,41 ₽
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Продуктивность  

Ashampoo® ZIP Pro 3

8 мощных программ в одной
−62 %
8 мощных программ в одной… больше
2 199 ₽
824,41 ₽
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Видео  

Ashampoo® Video Optimizer Pro 2

Неимоверно быстрый редактор видео для блестящих результатов
−71 %
Неимоверно быстрый редактор видео для блестящих результатов… больше
4 699 ₽
1 342,03 ₽
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Фотографии  

Ashampoo® Photo Optimizer 8

Улучшайте фотографии простым кликом
−62 %
Улучшайте фотографии простым кликом… больше
2 199 ₽
824,41 ₽
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Фотографии  

CutOut 8

Инструмент удаления фона для всех!
−66 %
Инструмент удаления фона для всех!… больше
4 190 ₽
1 419,57 ₽
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Фотографии  

PhotoZoom Classic 7

Впечатляющее увеличение - сохраните детали мгновения даже в размере постера
−71 %
Впечатляющее увеличение - сохраните детали мгновения даже в размере постера… больше
4 800 ₽
1 390,56 ₽
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Фотографии  

Webminds Duplicate Photo Cleaner

Простой способ найти и удалить дубликаты фотографий
−60 %
Простой способ найти и удалить дубликаты фотографий… больше
4 510 ₽
1 801,29 ₽
Лицензия на 1 год, Версия для загрузки
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Продуктивность  

Ashampoo® Home Design 6

Дизайнер Вашего дома в 3D
−70 %
Дизайнер Вашего дома в 3D… больше
2 699 ₽
809,43 ₽
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Безопасность  

Sticky Password Premium

Создаёт, управляет и хранит Ваши пароли с максимальным шифрованием.
−85 %
Создаёт, управляет и хранит Ваши пароли с максимальным шифрованием.… больше
14 699 ₽
2 204,85 ₽
Версия для загрузки, пожизненная лицензия
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Фотографии  

Ashampoo® Photo Commander 16

Поистине всестороннее решение для просмотра, редактирования и организации Ваших фотографий
−70 %
Поистине всестороннее решение для просмотра, редактирования и организации Ваших фотографий… больше
2 699 ₽
809,43 ₽
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Фотографии  

DENOISE projects 3

Отличные фотографии без каких-либо шумов
−63 %
Отличные фотографии без каких-либо шумов… больше
4 800 ₽
1 738,56 ₽
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Фотографии  

NEAT projects 2

Свободный вид на Ваш пейзаж, и не важно, сколько людей блокируют его
−57 %
Свободный вид на Ваш пейзаж, и не важно, сколько людей блокируют его… больше
4 190 ₽
1 774,88 ₽
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Безопасность  

Steganos® Safe 21

Надёжно шифрует конфиденциальные данные <br> На ПК, в сети и в облаке
−20 %
Надёжно шифрует конфиденциальные данные
На ПК, в сети и в облаке… больше
2 099 ₽
1 679,20 ₽
До 5 устройств, Версия для загрузки
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Видео  

Ashampoo® Slideshow Studio HD 4

Ваши слайд-шоу - прекрасны, быстро и просто
−66 %
Ваши слайд-шоу - прекрасны, быстро и просто… больше
1 999 ₽
665,87 ₽
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Фотографии  

Ashampoo® Photo Recovery

Ashampoo Photo Recovery может восстановить Ваши изображения - с любого диска!
−91 %
Ashampoo Photo Recovery может восстановить Ваши изображения - с любого диска!… больше
2 199 ₽
191,97 ₽
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Видео  

Ashampoo® Movie Studio Pro 3

Редактирование видео в высоком качестве с поддержкой Dolby Digital, 4K и быстрым конвертированием
−70 %
Редактирование видео в высоком качестве с поддержкой Dolby Digital, 4K и быстрым конвертированием… больше
3 999 ₽
1 199,30 ₽
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Продуктивность  

Fences®

Вам нравится, когда всё на своих местах? Разложите всё по полочкам на Вашем рабочем столе!
−66 %
Вам нравится, когда всё на своих местах? Разложите всё по полочкам на Вашем рабочем столе!… больше
1 999 ₽
665,87 ₽
3 устройства, Версия для загрузки
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Фотографии  

Ashampoo® Cinemagraph

Простой способ для создания зацикленных фотографий и видео
−66 %
Простой способ для создания зацикленных фотографий и видео… больше
3 999 ₽
1 332,47 ₽
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Видео  

Ashampoo® Video Fisheye Removal

Исправление эффекта рыбьего глаза в видео без труда
−50 %
Исправление эффекта рыбьего глаза в видео без труда… больше
1 999 ₽
999,50 ₽
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Видео  

Ashampoo® Video Converter

Конвертирование видео с лёгкостью
−67 %
Конвертирование видео с лёгкостью… больше
2 199 ₽
714,46 ₽
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Продуктивность  

CyberLink YouCam 9

Лучшее решение для работы с веб-камерой для стримеров, корпоративных и частных пользователей
−40 %
Лучшее решение для работы с веб-камерой для стримеров, корпоративных и частных пользователей… больше
3 999 ₽
2 399,40 ₽
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Развлечения  

Ashampoo® Photo Card 2 Complete Pack

Содержит все доступные пакеты открыток
−60 %
Содержит все доступные пакеты открыток… больше
2 699 ₽
1 079,33 ₽
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Видео  

CyberLink PowerDirector 18 Ultra

Лучший медиаплеер для ПК и домашнего кинотеатра
−40 %
Лучший медиаплеер для ПК и домашнего кинотеатра … больше
7 999 ₽
4 799,40 ₽
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Продуктивность  

Ashampoo® 3D CAD Architecture 8

Создайте план Вашего будущего дома на Вашем ПК
−75 %
Создайте план Вашего будущего дома на Вашем ПК… больше
5 399 ₽
1 349,21 ₽
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Продуктивность  

Ashampoo® 3D CAD Professional 8

Решение для дизайна и домашнего планирования для профессионалов
−80 %
Решение для дизайна и домашнего планирования для профессионалов… больше
19 999 ₽
3 997,80 ₽
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Видео  

CyberLink ActionDirector 3

Идеальный ассистент для Вашей экшн-камеры!
−40 %
Идеальный ассистент для Вашей экшн-камеры!… больше
3 999 ₽
2 399,40 ₽
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Продуктивность  

AnyTrans

Мощный файловый менеджер для Вашего iPhone
−25 %
Мощный файловый менеджер для Вашего iPhone… больше
2 199 ₽
1 649,25 ₽
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Фотографии  

CyberLink PhotoDirector 11 Ultra

Универсальные инструменты для редактирования и дизайна фотографий
−40 %
Универсальные инструменты для редактирования и дизайна фотографий… больше
7 999 ₽
4 799,40 ₽
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Продуктивность  

AnyDroid

Гениальный файловый менеджер для iOS, Android, облачных служб и Windows
−25 %
Гениальный файловый менеджер для iOS, Android, облачных служб и Windows… больше
2 199 ₽
1 649,25 ₽
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Фотографии  

NATURE projects

Специалист по погодным эффектам
−66 %
Специалист по погодным эффектам… больше
4 190 ₽
1 419,57 ₽
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Продуктивность  

CyberLink ScreenRecorder 4

Стриминг игр, захват экрана и редактирование видео в одном приложении!
−40 %
Стриминг игр, захват экрана и редактирование видео в одном приложении! … больше
3 999 ₽
2 399,40 ₽
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Видео  

Ashampoo® Video Stabilization

Стабилизация трясущихся видео
−50 %
Стабилизация трясущихся видео… больше
1 999 ₽
999,50 ₽
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Видео  

Ashampoo® Video Deflicker

Избавьтесь от раздражающего мерцания на Ваших видео
−50 %
Избавьтесь от раздражающего мерцания на Ваших видео… больше
1 999 ₽
999,50 ₽
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Видео  

Ashampoo® ActionCam

Захватывайте лучшие моменты в Вашей жизни в идеальном качестве!
−60 %
Захватывайте лучшие моменты в Вашей жизни в идеальном качестве!… больше
2 699 ₽
1 079,33 ₽
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Развлечения  

CyberLink PowerDVD 20 Ultra

Редактируйте видео как профессионал
−40 %
Редактируйте видео как профессионал… больше
7 999 ₽
4 799,40 ₽
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Видео  

Ashampoo® Video Filters and Exposure

Применяйте фильтры и улучшайте видео
−50 %
Применяйте фильтры и улучшайте видео… больше
1 999 ₽
999,50 ₽
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Видео  

Ashampoo® Video Tilt-Shift

Программа с эффектом тилт-шифт
−50 %
Программа с эффектом тилт-шифт… больше
1 999 ₽
999,50 ₽
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Настройка  

Ashampoo® Internet Accelerator 3

Мгновенное исправление Вашего подключения к Интернету
−91 %
Мгновенное исправление Вашего подключения к Интернету… больше
1 299 ₽
108,08 ₽
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Развлечения  

Live Aquarium HD 2

Настолько реалистично, что коралловые рифы буквально растут у Вас в компьютере.
−77 %
Настолько реалистично, что коралловые рифы буквально растут у Вас в компьютере.… больше
1 299 ₽
298,51 ₽
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Продуктивность  

Start10®

Верните меню пуск Windows®.
−33 %
Верните меню пуск Windows®.… больше
949 ₽
632,70 ₽
3 устройства, Версия для загрузки
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Безопасность  

Ashampoo® Undeleter

Ashampoo Undeleter - Простое восстановление удаленных файлов
−73 %
Ashampoo Undeleter - Простое восстановление удаленных файлов… больше
949 ₽
252,72 ₽
Версия для загрузки
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Продуктивность  

Groupy®

Организуйте несколько приложений в сгруппированные вкладки на Вашем рабочем столе Windows!
−66 %
Организуйте несколько приложений в сгруппированные вкладки на Вашем рабочем столе Windows!… больше
1 999 ₽
665,87 ₽
3 устройства, Версия для загрузки
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Видео  

Audials Movie 2021

−25 %
больше
2 199 ₽
1 647,93 ₽
Версия для загрузки
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Развлечения  

Audials Music 2021

Находите Вашу музыку - Загрузка с скоростью света
−25 %
Находите Вашу музыку - Загрузка с скоростью света… больше
2 199 ₽
1 647,93 ₽
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Фотографии  

Stellar Repair For Photo

Лучшая программа для восстановления фотографий
−0 %
Лучшая программа для восстановления фотографий… больше
2 399 ₽
2 399 ₽
Версия для загрузки | Лицензия на 1 год
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Видео  

Stellar Repair For Video

Восстанавливает повреждённые, битые и не воспроизводимые видеофайлы
−0 %
Восстанавливает повреждённые, битые и не воспроизводимые видеофайлы… больше
3 999 ₽
3 999 ₽
Версия для загрузки | Лицензия на 1 год
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Продуктивность  

Ashampoo® PDF Pro 3

Дата релиза: 01 ноября 2021
−57 %
Дата релиза: 01 ноября 2021… больше
4 699 ₽
2 013,52 ₽
Дата релиза: 01 ноября 2021, До 3 пользователей, Версия для загрузки
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