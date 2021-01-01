Ashampoo 22 год

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Безопасность
Ashampoo
®
Backup Pro 16
−40 %
Решение для резервного копирования и защиты: легко использовать, высокая надёжность и с взглядом в…
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2 699 ₽
1 619,40 ₽
Версия для загрузки, Только для домашнего использования
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Настройка
Ashampoo
®
Driver Updater
−50 %
Для идеальной системы - всегда самые свежие драйверы…
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1 999 ₽
999,50 ₽
1 год, 3 устройства, Версия для загрузки
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Настройка
Ashampoo
®
System Utilities 22
−83 %
Три системных утилиты, которые должны быть у каждого, теперь по непревзойдённо выгодной цене!…
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6 897 ₽
1 149,04 ₽
Версия для загрузки, (Driver Updater Лицензия на 1 год)
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Фотографии
Ashampoo
®
Multimedia Bundle 13
−81 %
Три наилучших продукта по цене одного…
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6 397 ₽
1 162,97 ₽
Версия для загрузки
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Продуктивность
Ashampoo
®
Office 8
−71 %
Наша лучшая альтернатива MS Office…
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4 699 ₽
1 342,03 ₽
До 5 устройств, Версия для загрузки
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Развлечения
CyberLink PowerDVD 20
−37 %
Плеер фильмов и медиа номер один в мире…
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3 599 ₽
2 239,30 ₽
Версия для загрузки
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Фотографии
SHARPEN projects 2
−71 %
Добавьте профессиональной резкости цифровым фотографиям и исправьте размытые снимки…
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4 800 ₽
1 390,56 ₽
Версия для загрузки
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Продуктивность
Ashampoo
®
Burning Studio 22
−74 %
Мультимедиа приложение для записи, резервного копирования и риппинга!…
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2 699 ₽
701,47 ₽
пожизненная лицензия, Версия для загрузки
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Настройка
Ashampoo
®
WinOptimizer 19
−70 %
Оптимизация системы, глубокая очистка и диагностика в одной программе!…
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2 699 ₽
809,43 ₽
Версия для загрузки, Используйте на 10 компьютерах дома!
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Развлечения
Ashampoo
®
Music Studio 8
−75 %
Восемь музыкальных программ в одной!…
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2 199 ₽
549,31 ₽
Версия для загрузки
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Развлечения
MAGIX Video Easy
−40 %
Редактирование видео со скоростью света…
больше
3 999 ₽
2 399,40 ₽
Версия для загрузки, Единовременная оплата
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Фотографии
Ultimate Photo Tool Bundle 13
−77 %
Мощный пакет для ваших фотографий…
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4 898 ₽
1 088,34 ₽
Версия для загрузки
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Продуктивность
Ashampoo
®
Snap 12
−62 %
Записывайте, редактируйте и делитесь скриншотами и видео…
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2 199 ₽
824,41 ₽
До 3 устройств | Версия для загрузки | Единовременная оплата
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Развлечения
Ashampoo
®
Soundstage Pro
−85 %
Революция звука на Вашем ПК!…
больше
4 699 ₽
670,55 ₽
Версия для загрузки
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Безопасность
Ashampoo
®
WebCam Guard
−66 %
Защита от любопытных глаз одним кликом!…
больше
1 999 ₽
665,87 ₽
Версия для загрузки, Единовременная оплата
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Безопасность
Ashampoo
®
AntiSpy Pro
−25 %
Остановите слежение Windows 10 и другими программами за пользователями Логическое дополнение к…
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2 199 ₽
1 649,25 ₽
Версия для загрузки, Подписка на 1 год,Используйте на 10 компьютерах дома!
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Развлечения
MAGIX Music Maker 2021
−70 %
MAGIX Music Maker 2021 + Огромная звуковая библиотека!…
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6 999 ₽
2 099 ₽
Версия для загрузки, Единовременная оплата
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Безопасность
Ashampoo
®
UnInstaller 10
−62 %
Уничтожайте нежелательные программы тщательно и без компромиссов…
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2 199 ₽
824,41 ₽
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Продуктивность
Ashampoo
®
ZIP Pro 3
−62 %
8 мощных программ в одной…
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2 199 ₽
824,41 ₽
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Видео
Ashampoo
®
Video Optimizer Pro 2
−71 %
Неимоверно быстрый редактор видео для блестящих результатов…
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4 699 ₽
1 342,03 ₽
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Фотографии
Ashampoo
®
Photo Optimizer 8
−62 %
Улучшайте фотографии простым кликом…
больше
2 199 ₽
824,41 ₽
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Фотографии
CutOut 8
−66 %
Инструмент удаления фона для всех!…
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4 190 ₽
1 419,57 ₽
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Фотографии
PhotoZoom Classic 7
−71 %
Впечатляющее увеличение - сохраните детали мгновения даже в размере постера…
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4 800 ₽
1 390,56 ₽
Версия для загрузки
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Фотографии
Webminds Duplicate Photo Cleaner
−60 %
Простой способ найти и удалить дубликаты фотографий…
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4 510 ₽
1 801,29 ₽
Лицензия на 1 год, Версия для загрузки
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Продуктивность
Ashampoo
®
Home Design 6
−70 %
Дизайнер Вашего дома в 3D…
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2 699 ₽
809,43 ₽
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Безопасность
Sticky Password Premium
−85 %
Создаёт, управляет и хранит Ваши пароли с максимальным шифрованием.…
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14 699 ₽
2 204,85 ₽
Версия для загрузки, пожизненная лицензия
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Фотографии
Ashampoo
®
Photo Commander 16
−70 %
Поистине всестороннее решение для просмотра, редактирования и организации Ваших фотографий…
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2 699 ₽
809,43 ₽
Версия для загрузки
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Фотографии
DENOISE projects 3
−63 %
Отличные фотографии без каких-либо шумов…
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4 800 ₽
1 738,56 ₽
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Фотографии
NEAT projects 2
−57 %
Свободный вид на Ваш пейзаж, и не важно, сколько людей блокируют его…
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4 190 ₽
1 774,88 ₽
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Безопасность
Steganos
®
Safe 21
−20 %
Надёжно шифрует конфиденциальные данные
На ПК, в сети и в облаке…
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2 099 ₽
1 679,20 ₽
До 5 устройств, Версия для загрузки
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Видео
Ashampoo
®
Slideshow Studio HD 4
−66 %
Ваши слайд-шоу - прекрасны, быстро и просто…
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1 999 ₽
665,87 ₽
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Фотографии
Ashampoo
®
Photo Recovery
−91 %
Ashampoo Photo Recovery может восстановить Ваши изображения - с любого диска!…
больше
2 199 ₽
191,97 ₽
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Видео
Ashampoo
®
Movie Studio Pro 3
−70 %
Редактирование видео в высоком качестве с поддержкой Dolby Digital, 4K и быстрым конвертированием…
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3 999 ₽
1 199,30 ₽
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Продуктивность
Fences
®
−66 %
Вам нравится, когда всё на своих местах? Разложите всё по полочкам на Вашем рабочем столе!…
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1 999 ₽
665,87 ₽
3 устройства, Версия для загрузки
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Фотографии
Ashampoo
®
Cinemagraph
−66 %
Простой способ для создания зацикленных фотографий и видео…
больше
3 999 ₽
1 332,47 ₽
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Видео
Ashampoo
®
Video Fisheye Removal
−50 %
Исправление эффекта рыбьего глаза в видео без труда…
больше
1 999 ₽
999,50 ₽
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Видео
Ashampoo
®
Video Converter
−67 %
Конвертирование видео с лёгкостью…
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2 199 ₽
714,46 ₽
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Продуктивность
CyberLink YouCam 9
−40 %
Лучшее решение для работы с веб-камерой для стримеров, корпоративных и частных пользователей…
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3 999 ₽
2 399,40 ₽
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Развлечения
Ashampoo
®
Photo Card 2 Complete Pack
−60 %
Содержит все доступные пакеты открыток…
больше
2 699 ₽
1 079,33 ₽
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Видео
CyberLink PowerDirector 18 Ultra
−40 %
Лучший медиаплеер для ПК и домашнего кинотеатра …
больше
7 999 ₽
4 799,40 ₽
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Продуктивность
Ashampoo
®
3D CAD Architecture 8
−75 %
Создайте план Вашего будущего дома на Вашем ПК…
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5 399 ₽
1 349,21 ₽
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Продуктивность
Ashampoo
®
3D CAD Professional 8
−80 %
Решение для дизайна и домашнего планирования для профессионалов…
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19 999 ₽
3 997,80 ₽
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Видео
CyberLink ActionDirector 3
−40 %
Идеальный ассистент для Вашей экшн-камеры!…
больше
3 999 ₽
2 399,40 ₽
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Продуктивность
AnyTrans
−25 %
Мощный файловый менеджер для Вашего iPhone…
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2 199 ₽
1 649,25 ₽
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Фотографии
CyberLink PhotoDirector 11 Ultra
−40 %
Универсальные инструменты для редактирования и дизайна фотографий…
больше
7 999 ₽
4 799,40 ₽
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Продуктивность
AnyDroid
−25 %
Гениальный файловый менеджер для iOS, Android, облачных служб и Windows…
больше
2 199 ₽
1 649,25 ₽
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Фотографии
NATURE projects
−66 %
Специалист по погодным эффектам…
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4 190 ₽
1 419,57 ₽
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Продуктивность
CyberLink ScreenRecorder 4
−40 %
Стриминг игр, захват экрана и редактирование видео в одном приложении! …
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3 999 ₽
2 399,40 ₽
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Видео
Ashampoo
®
Video Stabilization
−50 %
Стабилизация трясущихся видео…
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1 999 ₽
999,50 ₽
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Видео
Ashampoo
®
Video Deflicker
−50 %
Избавьтесь от раздражающего мерцания на Ваших видео…
больше
1 999 ₽
999,50 ₽
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Видео
Ashampoo
®
ActionCam
−60 %
Захватывайте лучшие моменты в Вашей жизни в идеальном качестве!…
больше
2 699 ₽
1 079,33 ₽
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Развлечения
CyberLink PowerDVD 20 Ultra
−40 %
Редактируйте видео как профессионал…
больше
7 999 ₽
4 799,40 ₽
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Видео
Ashampoo
®
Video Filters and Exposure
−50 %
Применяйте фильтры и улучшайте видео…
больше
1 999 ₽
999,50 ₽
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Видео
Ashampoo
®
Video Tilt-Shift
−50 %
Программа с эффектом тилт-шифт…
больше
1 999 ₽
999,50 ₽
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Настройка
Ashampoo
®
Internet Accelerator 3
−91 %
Мгновенное исправление Вашего подключения к Интернету…
больше
1 299 ₽
108,08 ₽
Версия для загрузки
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Развлечения
Live Aquarium HD 2
−77 %
Настолько реалистично, что коралловые рифы буквально растут у Вас в компьютере.…
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1 299 ₽
298,51 ₽
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Продуктивность
Start10
®
−33 %
Верните меню пуск Windows®.…
больше
949 ₽
632,70 ₽
3 устройства, Версия для загрузки
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Безопасность
Ashampoo
®
Undeleter
−73 %
Ashampoo Undeleter - Простое восстановление удаленных файлов…
больше
949 ₽
252,72 ₽
Версия для загрузки
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Продуктивность
Groupy
®
−66 %
Организуйте несколько приложений в сгруппированные вкладки на Вашем рабочем столе Windows!…
больше
1 999 ₽
665,87 ₽
3 устройства, Версия для загрузки
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Видео
Audials Movie 2021
−25 %
…
больше
2 199 ₽
1 647,93 ₽
Версия для загрузки
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Развлечения
Audials Music 2021
−25 %
Находите Вашу музыку - Загрузка с скоростью света…
больше
2 199 ₽
1 647,93 ₽
Версия для загрузки
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Фотографии
Stellar Repair For Photo
−0 %
Лучшая программа для восстановления фотографий…
больше
2 399 ₽
2 399 ₽
Версия для загрузки | Лицензия на 1 год
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Видео
Stellar Repair For Video
−0 %
Восстанавливает повреждённые, битые и не воспроизводимые видеофайлы…
больше
3 999 ₽
3 999 ₽
Версия для загрузки | Лицензия на 1 год
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Продуктивность
Ashampoo
®
PDF Pro 3
−57 %
Дата релиза: 01 ноября 2021…
больше
4 699 ₽
2 013,52 ₽
Дата релиза: 01 ноября 2021, До 3 пользователей, Версия для загрузки
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